كتف فى كتف.. رحمى: مؤسسات المجتمع المدنى شريك أساسى فى دعم الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد مع 250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى بالمركز الثقافى وبحضور عدد من رجال الأعمال والبنوك والمطاعم والسلاسل التجارية الكبرى ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطنى.

وأعرب رحمى - وفقا لبيان - عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق منذ يومين الحدث الخيرى الأكبر فى تاريخ مصر، وذلك فى إطار اهتمامه بكافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، موجها شكره للتحالف الوطنى الذى أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر.

وأوضح المحافظ، أن لقاء اليوم جاء لضرورة توحيد كافة الجهود من أجل الوصول إلى أكبر عدد مستهدف من الفئات الأكثر احتياجا دون تكرار، حيث أخذت المحافظة على عاتقها تجميع مؤسسات المجتمع المدنى، بهدف إيجاد علاقة من التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتحقيق المصلحة الجمعية للمجتمع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدعم المبادرة بسيارات الوحدات المحلية لتكون جاهزة لنقل الكراتين والوجبات خلال الشهر الكريم، مؤكدا أن المحافظة جاهزة لفتح أى عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، ومستعدة لتقبل أى عدد من المتطوعين للمشاركة فى التنفيذ.