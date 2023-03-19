أوقاف الإسكندرية تكثف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية الأوقاف فى بيان أن الشيخ سلامة عبدالرازق التقى بمديرى الإدارات الفرعية بالمحافظة، لمناقشة استعدادات مساجد الرحمن لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وقال الشيخ سلامة، فى بيان المديرية، إن المرحلة الراهنة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من الجميع، لتجهيز وإعداد للمساجد لتكون على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن فى شهر رمضان.

وشدد "سلامة" على أنه لن يتهاون او يتسامح مع أى مقصر أو متراخٍ وأنه سيوجه أى تقصير بكل حزم وحسم، مؤكدا أن شهر رمضان يتطلب منا جهد يفوق جهد طول العام وهو شرف لنا.

وقد اختتم الشيخ سلامة عبد الرازق اجتماعاته بالأئمة على مستوى المحافظة يوم الخميس الماضى، بلقائه بأئمة إدارات العامرية اول والعامرية ثان.