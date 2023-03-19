جدة - نرمين السيد - تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهى كلمة ألقاها عن ثلاثيات روحية، شملت: "ثلاثية فى الفضائل الروحية وثلاثية فى المبادئ والأهداف الروحية وثلاثية فى الجدية والوفاء للكنيسة والآباء الروحيين والجسديين والوطن مصر"، كما هنأ الحضور بالصوم الكبير وعيد الصليب. وفى ختام اللقاء التقاط الجميع، صورا تذكارية مع الأنبا إشعياء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا إشعياء يعقد لقاء خاصا لكهنة طهطا وأعضاء اللجنة المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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