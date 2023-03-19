وزير الآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

جدة - نرمين السيد - واستهل وزير السياحة، الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، كما استعرض آخر المستجدات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر.

وأشار إلى وجود ارتياح بالغ لدى المؤسسات العالمية الكبرى العاملة فى السوق المصرية، لا سيما فى ظل رؤية الوزارة فى التعاون مع القطاع السياحى الخاص، والدعم الذى تقدمه الدولة المصرية له.

وأضاف أن دور وزارة السياحة، هو رقيب ومنظم ومحفز لصناعة السياحة فى مصر، ومشرف على بعض برامج الإنفاق العام، التى تُصمم بناء على التنسيق مع القطاع الخاص.

وقدم عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا استعرض من خلاله أهم الأنشطة التى قامت بها الهيئة خلال شهرى يناير وفبراير 2023.

جاء ذلك من خلال المشاركة فى المعارض الدولية، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة فى الأسواق السياحية المختلفة، وتنظيم استضافات وزيارات تعريفية لممثلى وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين، ومنظمى الرحلات من الأسواق السياحية المختلفة لتعريفهم بالمقصد السياحى المصرى وبالتنوع الذى يتمتع به.

ولفت إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتى أطلقتها الوزارة، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى خلال الشهر الجارى فى الأسواق الرئيسية التى تستهدفها الوزارة، تحت عن عنوان "Your Expectations are History".

يأتى ذلك فى ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحى لمصر، والتى تم إعدادها خلال عام 2021 والتى تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات تكتيكية، للترويج لمنتجات سياحية ومقاصد سياحية مصرية بعينها.

وتحدث عن الأحداث السياحية الداخلية التى تشارك بها الهيئة من معارض ومؤتمرات تقام بمصر، والتى من بينها رعاية ماراثون مصر الدولى فى دورته الثلاثين، ورعاية عدد من الأحداث الفنية مثل مهرجان الأقصر للسنيما الأفريقية.

واستعرض أيضا ما تقوم به مكاتب السياحية الداخلية بالهيئة من أعمال من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لتعزيز الوعى السياحى والأثرى لدى مختلف فئات المجتمع.

وافق أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على مشاركة الهيئة فى معرض WTM Latin America الدولى للسياحة، والذى سيعقد بمدينة ساوباولو بدولة البرازيل خلال الفترة من 3 وحتى 5 أبريل القادم.

ويعد هذا المعرض، فرصة للقاء منظمى الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق اللاتينية التى يتميز سائحيها بارتفاع معدل إنفاقهم، وذلك فى إطار جهود الوزارة لفتح أسواق جديدة وواعدة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من مختلف الأسواق السياحية.

كما وافق أعضاء المجلس على برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى سيتم إطلاقه، وذلك بعد إطلاعهم على كافة ملامحه ومناقشة عدد من الإجراءات الخاصة به.