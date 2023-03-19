وزير التعليم يطلق مسابقة «أولمبياد مدارس مصر» بجميع محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات نهائى مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" بمحافظة السويس، اليوم الأحد، بحضور عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة ايمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وتأتى هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابى، واكتشاف المواهب فى المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازى، فى كلمته خلال الاحتفالية، إن المدرسة عادت إلى دورها الطبيعى، مشيرا إلى أن المدرسة ليست مجرد اجتياز اختبار ولا يجب اختزال التعليم فى هذه الفكرة، فالاختبار التحصيلى هو مجرد وسيلة ولا يجب أبدا أن يتحول إلى غاية.

وأعرب الوزير عن سعادته بتطبيق يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى أثبت دور المدرسة فى إعداد الطالب للحياة، واستفادة الطلاب من هذه التجرية، مشيدا بأداء الفرق المشاركة فى المسابقة سواء فى طريقة التفكير، وطريقة تحديد المشكلة من خلال إجرائهم لاستبيانات ومقابلات، مؤكدا أن الطلاب ينطلقون ويبدعون من خلال مثل هذه الفرص.

وأشار الوزير إلى أهمية إلقاء الضوء على النماذج التعليمية المتميزة مثل مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الوزير: "إن النجاح الذى تحقق يؤكد أن القراءة الحرة وتحصيل الثقافة العامة تعطى مساحة للطالب وفرصة أكثر للتعلم، لذلك كان من بين آليات التقييم للمسابقات المعرفية تحقيق القدر الأكبر فى القراءة".

وأضاف الدكتور رضا حجازى: "إن القراءة لها دور كبير فى تحقيق النضج الفكرى لدى الطلاب، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتحقق بوجود طالب يعتز بذاته فخور ببلاده قابل للتعددية قادر على التنافسية".

وأكد الوزير أن ممارسة الطالب لنشاط واحد من الممكن أن يحقق له نواتج التعلم، موضحا أن التجارب التى جرت خلال فعاليات المسابقة أثبتت نجاحا مبهرا.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لمحافظ السويس، مؤكدا أنه من محافظة السويس الباسلة ستنطلق المبادرة إلى جميع محافظات مصر، وأن جميع المبادرات التى تم عرضها فى الفعالية ستتبناها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وخلال كلمته، أعرب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادته لاختيار وزارة التربية والتعليم المحافظة لإطلاق "أولمبياد مدارس مصر"، لافتا إلى وجود مديرية تعليمية قوية ومعلمين يستحقون كل التقدير والاحترام، والطلاب نابهين أمنيتهم الوصول إلى أعلى المناصب العليا.

وفى ختام الفعاليات، كرم الوزير ومحافظ السويس لجنة التحكيم ومديرى المشروعات، كما تم تكريم الفرق المشاركة فى الأولمبياد بالكامل وتقديم شهادة تقدير للفرق الـ16 المشاركة فى المسابقة، وتكريم المشرفين، وتكريم الفريق الفائز بجائزة الروح الرياضية وفازت بها المدرسة الفرنسية الرسمية للغات.

كما كرم الوزير ومحافظ السويس الموهوبين من الطلبة والطالبات فى المجالات المختلفة والذين شاركوا فى الأولمبياد بمواهبهم فى الرسم والعزف والغناء والإلقاء.

كما تم تكريم مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة مصطفى مشرفة الاعدادية المشتركة لفوزهم فى مسابقة المشروعات التنموية بالمركز الأول.

كذلك تم تكريم فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات بمسابقة الرياضة الترفيهية، وتكريم فريق مدرسة نبوية موسى الإعدادية بمسابقة المعارف.