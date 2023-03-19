الصحة: استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» بإجمالى 599 ألف جرعة

تأتى هذه الشحنة ضمن 2 مليون جرعة تصل مصر تباعا خلال الأسبوع الجارى، فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية فى التصدى للجائحة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحا أن اللقاح سيعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.
وتابع «عبدالغفار»، أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكل محافظات الجمهورية.
يأتى ذلك بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين فى المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم فى الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.
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