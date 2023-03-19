محافظ الوادى الجديد: بدء توزيع 10 آلاف صندوق مواد غذائية

جدة - نرمين السيد - دشن محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، ونائب المحافظ حنان مجدى، اليوم الأحد، جهود توزيع 10 آلاف صندوق مواد غذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتضافر جهود كافة الجهات الرسمية والأهلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.





وأكد الزملوط -فى تصريح- انطلاق أعمال التوزيع للحالات المستحقة بكافة مراكز المحافظة من الأسر الأوّلى بالرعاية والأكثر احتياجًا والنساء المعيلات، المسجلة بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، دعمًا لهذه الفئات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنًا الدور البارز لشركاء التنمية والمؤسسات الأهلية فى دعم جهود المحافظة لتوفير "حياة كريمة" لأهالى المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن التدشين حضره سكرتير عام المحافظة سيد محمود، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

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