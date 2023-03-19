رضا حجازى: مسابقة أولمبياد مدارس مصر حققت نقلة نوعية فى التعليم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفى كلمته خلال الفعاليات، أكد الدكتور رضا حجازى، أن مسابقات "أولمبياد مدارس مصر" حققت نقلة نوعية فى التعليم، مشيرا إلى دورها فى إظهار ميزة كل طالب وتشكيل شخصيته وتنمية مهاراته، إضافة على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية لديه.

وأضاف أن هدف ورسالة الوزارة للمنظومة التعليمية قد تحققت بهؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أننا اليوم نجنى ثمارها بعودة المدرسة لدورها الأساسى وتطبيق الطلاب للأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية، فضلا عن تنمية المهارات وابتكار الطلاب وهو ما يدفع تجاه تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشهد الوزير خلال الفعاليات مسابقة المشروعات التنموية، حيث تم عرض فيديو ملخص عن المشروعات المختلفة التى شاركت فى المسابقة.

ودارت المباراة النهائية بين فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات ومشروعها هو "طبيعتك تميزك" للتوعية ضد التنمر فى مدارس السويس، فى مواجهة فريق مدرسة مصطفى مشرفة الإعدادية بنين ومشروعها بعنوان "ملاعبنا".

وضمت لجنة تحكيم المباراة النهائية المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ورئيس الاتحاد المصرى والعربى للإعاقات الذهنية ومؤسس فكرة " قادرون باختلاف"، والدكتور محمد العقبى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان أمين عام مؤسسة صناع الخير وأمين عام مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى، والأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام.

وشرح كل طالب من الطلاب مشروعه، وما يقدمه مشروعهم لاستفادة طلاب المدارس منه، حيث أكدت طالبات مدرسة الثانوية بنات ومشروعهن ضد التنمر، بأنهن قررن أن يتخذن خطوة إيجابية ويبدأن من المدارس التى تخرج أجيال جديدة، وذلك لضمان إنشاء جيل سوى وقادر على مواجهة التنمر والسخرية، وتعزيز قيم "تجمل بالأخلاق" مثل التعاون، والصداقة وقيم أخرى.

وبالنسبة لفريق طلاب مدرسة مصطفى مشرفة ومشروعهم " ملاعبنا"، فقد استعرضوا الهدف من المشروع، حيت أكدوا أن فكرة مشروعهم جاءت من خلال تطوير مدرستهم واستغلال المساحات فى المدرسة لممارسة الأنشطة الرياضية، بعد الانتهاء من اليوم الدراسى وفى فترة الإجازة مع البدء التجريبى فى أحد المدارس خلال شهر رمضان بدورة رمضانية.

وناقشت لجنة التحكيم الفريقين ووجهت لهما عدد من الاسئلة حول مشروعاتهم، وأعلنت اللجنة أنها ستكون الراعى الرسمى لتنفيذ هذين المشروعين.

كما أفاد أمين عام مؤسسة صناع الخير بأنه يقوم بدراسة المشروعات المقدمة من الطلاب والتى يتكون عددها 16 مشروعا باختيار أحد هذه المشاريع وتمويله بمبلغ 100 الف جنيه.

كما أعلنت مؤسسة "فاهم" دعم مبادرة مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات "طبيعتك تميزك" للتوعية ضد التنمر، وتوفير متخصصين فى علم النفس لتقديم الدعم النفسى.

وقامت لجنة التحكيم بإعلان النتيجة بفوز المشروعين معا.

وعقب الوزير على مشروع مدرسة مصطفى مشرفة ومشروعهم عن "ملاعبنا" بأن الوزارة ستدعم هذا المشروع، وبالنسبة لمشروع مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، أكد الوزير على تبنى هذه المبادرة، ووضع خطة لتنفيذها بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

كما أعلن محافظ السويس تجهيز مدرسة داخل كل حى من أحياء المحافظة، بملاعب متعددة لجميع الألعاب، على أن يكون جزءً من عائد هذه المدارس لصيانة وتجهيز ملاعب لمدارس أخرى.

كما تضمنت الاحتفالية تقديم فيديو لمسابقة الرياضة الترفيهية وتم إعلان النتيجة بفوز فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات وحصوله على الدرجات النهائية فى المسابقة.

كما شهد الوزير والمحافظ مسابقة المعارف العامة بين مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات فى مواجهة مدرسة نبوية موسى الإعدادية، والتى اشتملت أسئلة عن الثقافة العامة، بالإضافة إلى اسئلة عن الوعى وفاز بهذه المسابقة فريق مدرسة نبوية موسى الإعدادية المشتركة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته وفخره بهؤلاء الطلاب، وأثنى على مشروعاتهم، حيث قدم الشكر لهم ولأولياء الأمور والمعلمين وكل من شارك فى فاعليات أولمبياد مدارس مصر.