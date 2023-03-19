رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولى الوزارات المعنية، والبنك المركزى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوى الخبرة كل من محمد الإتربى، والدكتور حسين عيسى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد فى معدلات التضخم.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة، بما تتضمنه من إجراءات إضافية، حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع استعرض أيضا سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التى يقوم بها القطاع المصرفى لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتى "صافى" و"وطنية" من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التى أبدت رغبتها فى هذا الطرح.