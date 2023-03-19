وزيرة الهجرة تشارك فى فعالية لدعم مستشفى سرطان الأطفال بأمريكا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، وفرح خان عمدة مدينة إيرفين فى لوس أنجلوس، والسفير الحسينى عبد الوهاب قنصل مصر السابق فى لوس أنجلوس، والدكتور هشام الصيفى، رئيس الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، ونخبة من أبرز أبناء الجالية المصرية.

من ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندى، بما استعرض عن التجربة المصرية الرائدة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، والتى جذبت تبرعات خلال الفعالية بلغت حوالى 600 ألف دولار، مضيفة أن هذا الصرح لا بد أن يستمر فى تقديم خدماته بهذه الكفاءة والتميز الذى يشيد به الجميع.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الدولة المصرية حريصة على دعم مستشفى 57357، وكل المؤسسات التى من شأنها توفر جميع أشكال المساعدة للفئات الأكثر احتياجا لتقوم بدورها الرائد وتؤدى مهمتها الإنسانية على أكمل وجه، معربة عن شكرها لدعوة الشبكة للمشاركة فى دعم مستشفى 57357.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مستشفى 57357 بجانب مهمتها الإنسانية فإنها تقدم خدماتها العلاجية للأطفال، فهم من سيقود مستقبل مصر وعماد نهضتها، موجهة تحيتها للدكتور هشام الصيفى، ومثمنة دور الشبكة المصرية لعلاج السرطان فيما تقدمه من خدمات جليلة.

وتابعت السفيرة سها جندى، أن الدولة المصرية تقدم خدمات متميزة فى مختلف المجالات ومن بينها المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة، والتى لاقت إشادات دولية، كونها تقدم خدماتها للمصريين والوافدين على حد سواء، دون تمييز أو تفرقة.

وفى السياق ذاته، رحب السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، بالسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة فى زيارتها الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أنها من وزيرة من الطراز الفريد الذين نجحوا فى إحداث فارق منذ اليوم الأول، حيث استطاعت تحقيق أفكار وأحلام سعى المصريون بالخارج عشرات من السنوات لتحقيقها.

وواصل شاهين، أن السفيرة سها جندى تتابع عن كثب أوضاع الجاليات المصرية فى الخارج بصبر وسعة صدر، سواء فى اللقاءات الشخصية أو التواصل ضمن لقاءات مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتى تستمر لمدة ساعات، موضحا أن هذه شهادة الجاليات، مؤكدا أن وزارة الهجرة هى الظهير الحكومى لنحو 12 مليون مصرى بالخارج.

وأوضح شاهين أن الشبكة المصرية للسرطان نجحت فى أن تكون من العلامات البارزة فى مجال تقديم الخدمات الطبية وأيقونة للعمل الأهلى ودعم مصر فى المجالات الصحية والاجتماعية.

وأكد حرصه على حضور كل فعالياتها ودورها فى دعم مستشفى 57357 للأطفال مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاج، متابعا: "شرفت أن أكون جزءا من ECN لمدة 3 سنوات، وأشكركم أنكم سمحتم لى أن أكون جزءا من العائلة الكبيرة فى كاليفورنيا".

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى العالمى، فى كلمة مسجلة له، بالجهود المبذولة، معربا عن تطلعه للمشاركة فى الفعاليات المقبلة، كما أعلن عن تبرعه بمبلغ 300 ألف دولار لصالح مستشفى 57357.

وبدوره، أشاد الدكتور هشام الصيفى، رئيس الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، بجهود السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة والسفير أحمد شاهين، وكل الداعمين للشبكة المصرية للسرطان، وكذلك دور الجالية المصرية فى دعم المؤسسة لتستمر فى تقديم خدماتها لأطفالنا.

وأكد أن عليهم التعاون فى هذه المهمة الإنسانية، مستعرضا دور الشبكة المصرية للسرطان "ECN"، ونجاح مستشفى 57357 فى الوصول إلى نسبة شفاء 71.5٪.

وفى الختام، أوضح الصيفى، أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لتنفيذ توسعات فيها من أجل أن تستقبل مزيدا من الحالات قبل تفاقمها، معربا عن شكره للمتطوعين ومقدمى الفعالية، وما بذلوه حتى تخرج بهذه الصورة الراقية.