وزير التعليم: سيتم تطبيق مبادرة طبيعتك تميزك لمواجهة التنمر بجميع المدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 07:30 مساءً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تطبيق مبادرة طبيعتك تميزك لمواجهة التنمر في جميع المدارس.

وأضاف وزير التعليم، خلال فعاليات مسابقة أوليمبياد مدارس مصر: نهتم برعاية الطلاب من اليوم الأول للدراسة، وفقًا لرؤية وزارة التربية والتعليم؛ لدعم ورعاية الموهوبين من الطلاب، وهناك العديد من الأنشطة تعمل على رعاية الطلاب في التعليم قبل الجامعي واكتشاف المواهب لكي يشاركوا في المسابقات العالمية.

فيما انطلقت منذ قليل، فعاليات نهائي مسابقة أولمبياد مدارس مصر تحت شعار مع بعض نكبر باستاد منتخب السويس بمحافظة السويس، بالتعاون مع قنوات مدرستنا، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة.

وفي وقت سابق، قالت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف خلال فعاليات نهائيات أولمبياد مدارس مصر، في حديث موجه للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نطالب أن يتم تدريس مادة القيم واحترام الآخر للطلاب من بداية رياض الأطفال وليس من الصف الثالث الابتدائي.