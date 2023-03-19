وزير الخارجية يتوجه إلى الدنمارك للمشاركة فى اجتماع كوبنهاجن حول المناخ

ويعقد المؤتمر يومى 20 و21 مارس الجارى، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولين دنماركيين.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الاجتماع الذى تستضيفه الدنمارك يعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة.
يأتى ذلك باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة هى الرئاسة القادمة للمؤتمر.
وقال إن اجتماع كوبنهاجن يعقد هذا العام تحت عنوان "قيادة العمل المناخى، التنفيذ والتقدم المحرز"، ويتضمن جلسات حول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية وتمويل المناخ، بجانب معالجة الخسائر والأضرار.
جاء ذلك إلى جانب التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ، وكذلك الأهداف التى سيتم العمل على تنفيذها فى مؤتمر COP28 نهاية العام الجارى.
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى، أن زيارة الوزير شكرى لكوبنهاجن تأتى أيضا فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية على الصعيد الثنائى، حيث من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى مع ولى عهد الدنمارك.
كما سيجرى لقاءات مع وزير الخارجية الدنماركى، وسكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، وممثلى مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى لبحث مختلف ملفات التعاون الثنائى بين البلدين والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر.
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