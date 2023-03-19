رئيس جهاز شئون البيئة: خطة متكاملة بالمحميات للاستغلال الأمثل اقتصاديًا لها

جدة - نرمين السيد - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية، قام الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة، بزيارة تفقدية لمحمية جبل عُلبة للوقوف على الأوضاع البيئية بها والإعداد لأعمال التطوير بها.





جاء ذلك بحضور على نور، نائب مجلس النواب عن منطقة حلايب وشلاتين، والدكتور محمد سالم، مستشار قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، والعميد تامر أبوالعينين، مستشار بوزارة البيئة، وممثلى المجتمع المحلى بالمحمية.

وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على دعم القيادة السياسية للعمل البيئى وخاصة أعمال التطوير بمحميات مصر الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى دعم الإستثمار بمشاركة المجتمع المحلى كأحد الأعمدة الأساسية لكافة أعمال التطوير، مُشيرًا إلى تكليف مديرى المحميات بإعداد خطة متكاملة تشمل الاستغلال الأمثل اقتصاديًا لكل محمية وفرص التنمية المستدامة المستقبلية بها.

كما التقى الرئيس التنفيذى بالعاملين بالمحمية من أبناء حلايب وشلاتين، وناقش أفكار تطوير ودعم المحميات فى الفترة المقبلة بكافة الموارد البشرية والمالية المطلوبة، ووعد برفع كفاءة مقرات المحمية، وتوفير كل الامكانات المطلوبة من أجهزة رصد ومعدات للمحمية.

كما التقى الدكتور على أبوسنة، برؤساء ومشايخ القبائل بمنطقة حلايب وشلاتين، حيث قدموا له الشكر على زيارته للمنطقة والدعم الذى قدمته الدكتورة وزيرة البيئة، لمحمية جبل عُلبة والتى تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية.

جدير بالذكر، أن محمية جبل عُلبة تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من مصر وتغطى مساحتها 35600 كيلومترًا مربعًا، وتهطل الأمطار على المحمية بمعدل مرتفع عن غيرها، كما تذخر المحمية بالعديد من الوديان بغابات من أشجار الأكاسيا وتوجد شجرة تسمى "شجرة التنين" أو "الأومبيت" لا تنمو فى مصر إلا فوق قمم جبل عُلبة.

وتذخر المحمية أيضًا بالعديد من أنواع الحيوانات النادرة كالغزال المصرى، والوعل النوبى، والكبش الأروى، وفى المجمل سُجل فى المحمية 23 نوعًا من الثدييات، وتتعدد كذلك أنواع الزواحف فى المحمية بما فيها "برص عُلبة"، وهو نوع متوطن فى المنطقة، بمعنى أنه مكانه الوحيد فى العالم هو جبل عُلبة.

وبالطبع تضم المحمية تنوعًا رائعًا من الطيور، فضلًا عن الثراء الطبيعى بالمحمية، يوجد كذلك ثراءً إنسانيًا متفردًا، حيث تسكن المحمية قبائل البشارية والعبابدة.