راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام فى كأس الاتحاد الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة فولهام، فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: ماجواير، مارتينيز، شاو، وان بيساكا

الوسط: مكتومناي، برونو فيرنانديز، سابيتزر

الهجوم: راشفورد، سانشو، فيجورست

تشكيل مانشستر يونايتد

وتخطى فريق مانشستر يونايتد منافسه وست هام بنتيجة 3-1 في الدور الخامس بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما فاز فولهام على ليدز يونايتد 2-0.

ويستهدف فريق مانشستر يونايتد تحقيق الانتصار على فولهام فى مباراة اليوم، لاستكمال المشوار نحو ثاني ألقابه خلال الموسم الجاري، بعد حصد لقب كأس الرابطة.

ويبحث فريق مانشستر يونايتد عن اللقب الـ 13 فى تاريخه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ آخر موسم 2015-2016.

وبغض النظر عن السباعية التي سقط بها مان يونايتد أمام ليفربول فى الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي، إلا أن الشياطين الحمر يحققون نتائج مميزة تحت قيادة المدرب الهولندي الحالي إيريك تين هاج.

ونجح تين هاج فى القفز بفريق مانشستر يونايتد للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة، خلفا لفريق أرسنال المتصدر برصيد 66 نقطة، ومان سيتي الوصيف برصيد 61 نقطة.

ويتطلع تين هاج للبقاء في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من أجل الاحتفاظ بمقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما قاد الهولندي تين هاج فريق مانشستر يونايتد للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، وللمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نيوكاسل 2-0 في المباراة النهائية.

وتأهل فريق مان يونايتد إلي ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري، ويصطدم بفريق إشبيلية، بعد تخطي ريال بيتيس في دور ال 16.