عيد تحرير طابا.. أرقام من اليوم المشهود (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز أحداث استرداد طابا وانسحاب آخر جندى إسرائيلى.

وتحررت طابا بعد معركة التحكيم الدولى عام 1988، وهى منطقة مهمة استراتيجيا وعسكريا. وخاضت مصر مفاوضات لعدة أعوام ولجأت للتحكيم الدولى، وحصلت على حكم فى 29 سبتمبر 1988 باسترداد طالبا. واستلمت مصر طابا فعليا ورفعت العلم فى 19 مارس 1989.

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