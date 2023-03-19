مستشار رئيس الإمارات: الصيام حصانة من الوقوع فى الآثام وسبيل للوصول للجنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال صالون الجعفراوى الثقافى، اليوم، بعنوان "رمضان عبر العصور"، أن مهمة الصيام هى أن تجعل الإنسان فى وقاية وحصانة من الوقوع فى الآثام، وهى سبيل لوصوله إلى الجنة، لافتا إلى صالون الجعفراوى يعد منبرا للكلمة الصادقة ومجلس ثقافى علمى منبر للكلمة الطيبة الحسنة.

وتوجه على الهاشمى، بالدعاء لله سبحانه وتعالى، أن ينعم على مصر والإمارات بالأمن والأمان وكل بلد يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجها التحية لمصر حكومة وشعبا رئيسا ومرؤوسين، وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الجعفراوى، إن الشيخ على الهاشمى كان ينشر سماحة الإسلام فى أوروبا ويعلم الناس كيفية مخاطبة أهل الكتاب والآخرين، واستطاع تغيير مفاهيم المسلم وغير المسلم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عما بذله من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين.

فى نفس السياق، لفت الدكتور عاطف منصور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة الفيوم، إلى أن مصر هى أول من أرخت للعالم كله وعرفت العالم كله معنى التقويم عام 1736 قبل الميلاد،.

وأشار إلى أن الشهور العربية سميت بمسمياتها فى عهد الجد الخامس للنبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "قصى بن كلاب"، ولذلك يجب النظر إلى قوله تعالى "إنما النسىء زيادة فى الكفر"، والمقصود به نسيء العرب وهو تبديل الأشهر الحرم حتى يتسنى لهم فيها القتال.

وأكد أن شهر رمضان صار له منزلة عظيمة حينما أنزل فيه القرآن، وارتبط فى مصر بالموروث الثقافى المصرى، وله قداسته وحضارته لدى المسلمين.

من جانبه، قال الشيخ كارم الفقى، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنزلوا فى شهر رمضان، الذى هو شهر الصلة بين السماء والأرض.

ولفت إلى أن الأزهر الذى نور الله به الدنيا كانت بداية عمله فى شهر رمضان، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يجمع الأمة على كلمة سواء.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أن مصر صدرت الإسلام إلى كل بقاع الأرض بعلماءها الكرام.

بدأت الفاعلية بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه عزت.

واستعرض الصالون فيلم تسجيلى للتعريف بصالون الجعفراوى الثقافى، وكافة الفعاليات والأنشطة التى أقيمت خلال الفترات السابقة منذ إطلاق الصالون وصولا للفعالية الثامنة.

حضر فعاليات المجلس العلمى الثقافى، الشيخ على الهاشمى مستشار الرئيس الإماراتى للشئون الدينية والقضائية، والدكتور صلاح الجعفراوى رئيس الصالون، والمستشار عمرو طنطاوى نجل الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، والشيخ كارم الفقى، والدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار الإسلامية الأسبق بجامعة الفيوم.

جاء ذلك إلى جانب الدكتور أيمن وزيرى أستاذ الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين المصريين بجامعة الفيوم، الدكتور أحمد على سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشاعر الدكتور حافظ المغربى، والدكتور خالد سعد مستشار الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط، والدكتور حسام النحاس، العميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية، والمبتهل محمد سيد.