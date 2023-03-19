عاجل- السيسى يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه، فى سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع الـرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. صرح بذلك المستشار احمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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