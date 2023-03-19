وزير التعليم يصل السويس لإطلاق فعاليات نهائيات «أولمبياد مدارس مصر»

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على سير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على أحد المحاور المهمة وهو إعداد الفرد للحياة، واستعادة دورها التعليمى، وعودة الطلاب مرة أخرى إلى المدرسة، والحد من الدروس الخصوصية، موجهًا بتفعيل الأنشطة المدرسية وتوسيع نطاقها فى المحافظة، والعمل على اكتشاف المواهب الفنية والثقافية والفنية ورعايتها.
وفى هذا الإطار، وجه الوزير بإعداد المسابقات فى جميع الأنشطة العلمية والرياضية والفنية والثقافية على مستوى الإدارات التعليمية، بهدف تنويع المهارات لدى الطلاب، وتحقيق متعة التعلم وصولًا إلى التعليم المنتج للإبداع.
وأكد محافظ السويس، أن العملية التعليمية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا، حيث أن الطلاب منتظمين فى المدارس، بجانب تفعيل مجموعات الدعم بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن المحافظة بها 6 مراكز لمجموعات الدعم على مستوى الإدارات التعليمية، ويصل عدد الطلاب فى المركز إلى نحو 1200 طالب.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بصدد إنشاء العديد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، ومن هذه المشروعات، إنشاء المدرسة الدولية المصرية.
جدير بالذكر، أن عدد المدارس بمحافظة السويس يبلغ 459 مدرسة، وتضم 180 ألف طالب.
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