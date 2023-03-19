محافظ أسوان يؤكد استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالوجه الحضارى للمحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، مواصلة الجهود المبذولة يوميا للارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى والتصدى لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة ورفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة أولاً بأول بجميع المراكز والمدن.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان استكملت تنظيم حملات إزالة التعديات، والتى أسفرت عن إزالة حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 150م2 بحى الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى إزالة بناء بدون تراخيص بمنطقة أطلس، علاوة على متابعة أعمال الصيانة للأعمدة وكشافات الإنارة بشوارع منطقة الجوزيرة وحى غرب المدينة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرى وادى كركر نفذت أعمال الإصلاح والصيانة للأعمدة الديكورية ومنظومة الإنارة أمام مدخل القرية وبازدواج طريق أسوان أبو سمبل، بجانب رفع أعمدة الإنارة القديمة ونقلها إلى مخازن الوحدة المحلية.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لقرية أبو الريش نفذت كذلك أعمال التسليك والتطهير لغرف الصرف الصحى بمنطقة مطلع كلية الهندسة مع الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة بمزلقان السكة الحديد من أجل تيسير الحركة المرورية فى هذه المنطقة بالشكل المطلوب، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات الأتربة والقمامة وإزالة الحشائش والمزروعات الضارة بالطريق العمومى مصر أسوان وكوبرى أسوان الملجم.

وفى سياق منفصل، أشاد رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان بدور مركز التطوير المهنى فى بناء قدرات الطلاب والخريجين من تقديم الخدمات التى يتطلبها سوق العمل والعمل على إعداد الخريجين لاكتساب المهارات التى يتطلبها سوق العمل، فضلا عن أهمية التنسيق والتعاون بين جامعة أسوان والمؤسسات المختلفة ورجال الأعمال، لتخريج أجيال قادرة على اقتحام سوق العمل.

جاء ذلك خلال اللقاء النقاشى "المائدة المستديرة السادسة" الذى أقامه مركز التطوير المهنى، تحت عنوان "التغيرات الطارئة على طبيعة سوق العمل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على فرص التوظيف" بمختلف القطاعات بمحافظة أسوان.