عاجل- السيسى يبحث مع وفد روسى تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، وفدًا روسيًا رفيع المستوى ضم كل من "دينيس مانتوروف" نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسى، و"ميخائيل بوجدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسى، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، ونائب رئيس البنك المركزى الروسى، وسفير روسيا بالقاهرة.





كما حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والروسى. وفى ذلك الإطار، تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التى يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذى يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما فى ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، التى تنعقد دورتها الرابعة عشرة حاليًا بالقاهرة، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة فى مصر فى العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتى ستمهد الطريق للبدء فى مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول فى مناطق جغرافية مختلفة، فضلاً عن مناقشة التعاون فى مجال توريد الحبوب والغذاء فى ضوء الأزمة العالمية الراهنة فى هذا الصدد.

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