محافظ سوهاج يتفقد قافلة «تحيا مصر» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكد "الفقى" أن القافلة تضم 20 ألف كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، وتضم الكرتونة الواحدة "4 كيلوجرامات أرز، و2 كيلو جرام سكر، وزجاجة زيت، و500 جرام فول، وكيلو بلح، وشاى، و1.5 كيلو مكرونة، ومسلى "، موجهاً الشكر لصندوق "تحيا مصر" والقائمين عليه، للتعاون الدائم والمستمر فى دعم الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج، وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التى تهدف إلى التكافل الاجتماعى.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين التضامن الاجتماعى والجهات المعنية، لتوزيع تلك المساعدات على مختلف مراكز المحافظة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفى سياق متصل افتتح المحافظ سوهاج معرض مبادرة "دكان الفرحة" بمدينة سوهاج لتوفير 20 ألف قطعة ملابس بالمجان بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه قال مسئول مبادرة دكان الفرحة عادل إمام، إن المعرض يضم 20 ألف قطعة ملابس، و1500 بطانية، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية، وألعاب الأطفال، ويستهدف 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى استمرار المعرض بداية من اليوم، وحتى بعد غد الثلاثاء.

وأضاف إمام أن المعارض التى تنظمها المبادرة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الإجتماعية التى ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائى والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج فى مختلف المناطق الأكثر احتياجاً بالجمهورية.