القوى العاملة: تعاون مصرى ألمانى فى مشروع «التشجيع لدخول سوق العمل»

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" برئاسة هولجر إيلى، رئيس التعاون الإنمائى فى السفارة الألمانية فى القاهرة ممثلًا عن وزارة التعاون الإنمائى والتنمية الاقتصادية؛ لبحث أطر التعاون فى إطار مشروع "التشجيع لدخول سوق العمل" التى سينفذه الجانب الألمانى مع الدولة المصرية، استمرارًا لجهود التعاون المشترك وعلاقة العمل الوطيدة بين الطرفين من خلال عدد من المشروعات، ومنها مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا- THAMM".





وأكدت رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة آمال عبد الموجود -فى بيان، اليوم الأحد - حرص وزارة القوى العاملة على تنفيذ سياسات العمل واستراتيجياتها فى المشروعات المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، لرفع كفاءة الأيدى العاملة وتنمية مهاراتها التى تؤهلها لدخول سوق العمل الداخلى أو الخارجى والمضى قدمًا فى بدء مشروع صغير خاص بها، وتعمل فى هذا الإطار على التعاون مع العديد من الجهات تنفذ من خلالها مشروعات وأنشطة تخدم هذا الغرض.

بدوره، قدم رئيس التعاون الإنمائى فى السفارة الألمانية الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة، بتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على سرعة الاستجابة لبدء وتجهيز إطلاق المشروع الجديد ووضع أسس ذلك التعاون خلال الفترة الحالية والقادمة ومهام العمل المختلفة، مؤكدًا على عمق العلاقة المصرية الألمانية فى العديد من الشراكات التى تعتبرها ألمانيا امتدادًا واستثمارًا لسياساتها لتلبية احتياجات المجتمع المصرى والوفاء بمتطلباته.

وأوضح أن هناك 2.4 مليار يورو للاستثمار فى القطاعات المختلفة للتنمية، ومنها الشراكة مع الدولة المصرية فى تطوير القطاع الخاص، وتعزيز الملف الخاص بمطابقة العرض والطلب داخل سوق العمل والتشبيك، وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية، من خلال مشروع لتشجيع الدخول إلى سوق العمل والمبنى على أساسين مهمين، وهما تحسين الإطار التى تعمل فيه الجهات المعنية بالتشغيل، وكذلك تحسين جودة العمل فى الأنظمة والمؤسسات.

وأكد الوفد أنه سيتم عمل لجنة لتصميم المشروع وفق الإطار السياسى والتنموى تحدد الأنشطة والمهام، والتى تبدأ أعمالها فى مايو المقبل، وسوف تقوم بأعمالها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة الشريك الأساسى فى المشروع التى يتم من خلالها العمل مع الجهات الأخرى المعنية من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للخروج بأفضل المشروعات التى يمكن تنفيذها، وأسس العمل على مدار 3 سنوات قادمة تتمتع بالشفافية ومجالات تعاون مختلفة تخص التدريب والتشغيل والتشبيك وتحسين جودة العمل وآليات التدريب وتنمية المهارات تماشياً مع المتطلبات الحالية.

من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى أيمن قطامش، إن الوزارة تتطلع إلى عمل توأمة بين مركز تدريب مهنى تابع للوزارة مع مركز تدريب موجود بألمانيا، مع وضع معايير مناسبة للعمالة المصرية تؤهل الشباب للعمل على المهن المطلوبة فى سوق العمل الألمانى، بهدف الوصول إلى اعتماد دولى لشهادات التدريب من خلال البرامج التدريبية التى تقدمها الوزارة بشكل غير نظامى للشباب تبدأ من 60 إلى 200 ساعة تدريبية فى البرنامج الواحد لتجهيز الشباب للدخول لسوق العمل على أحدث الأساليب التدريبية المتبعة فى الداخل والخارج.

يذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" هى منظمة عالمية مملوكة لدولة ألمانيا الاتحادية، وتعمل فى مجال التعاون الدولى من أجل التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحسين حياة الناس على أساس مستدام من خلال توفير حلول حياتية مستقبلية، والمزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات.