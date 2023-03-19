وزير الصحة يطلع على تقرير المرور الشهرى للمنشآت الطبية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة فى محافظة بورسعيد، أن المرور الشهرى شمل 6 منشآت طبية، بداية من مستشفى صدر بورسعيد، وأفاد التقرير بالتزام وانضباط الفريق الطبى فى قسم الطوارئ والاستقبال، وكذلك القسم الداخلى، وانتظام العمل بفحص الحج والعمرة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع وضوح تواريخ الصلاحية، إلى جانب انتظام العمل فى مشروع العلاج «عن بعد» Tele medicine وتنفيذ 7 عروض خلال الشهر.

وقال أبوهاشم، إن اللجنة رصدت بعض السلبيات والتى تمثلت فى عدم التزام بعض أعضاء الفريق الطبى، بارتداء الزى المحدد، وكذلك عدم اكتمال بعض البيانات فى ملفات المرضى، وجرى تكليف مسؤول الجودة فى المديرية بمتابعة استكمال البيانات الخاصة بالمرضى، والتننبيه على العاملين بضرورة الالتزام بالزى الرسمى.

وأضاف أن الجنة مرت على مستشفى الصحة النفسية، ولاحظت انتظام العمل فى العيادتين الخارجيتين بالمستشفى، وانضباط حضور الفريق الطبى، وتوافر المستلزمات، مع نقص محدود فى عدد من الأدوية، والتى جرى طلبها، وجار الانتهاء من إجراءات توريدها.

وتابع أنه جرى رصد عدم وجود ميزان للنفايات الطبية، وعدم التعاقد مع جهة محددة لرفع النفايات العادية، إلى جانب إيجاد صعوبة فى تنفيذ عروض المرضى عبر مشروع العلاج «عن بعد» حيث جرى استعجال طلبيات الأدوية، ومخاطبة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتنسيق لإتمام عروض المرضى، إلى مخاطبة الأمانة العامة للصحة النفسية، لاستعجال التعاقد مع الحى للتخلص من النفايات العادية.

وواصل أن التقرير تضمن المرور على مركز الإرشاد الوراثى، الذى أفاد بانتظام الفريق الطبى من أطباء وتمريض، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام العمل داخل قسم العلاج الطبيعى للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما رصدت اللجنة عدم الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى داخل المغسلة، ووجود كابينة أمان غير مستغلة، وجرى التوجيه وتكليف فرق مكافحة العدوى بالالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وتكليف مدير المعامل بالمديرية بالمرور على المركز ومتابعة تشغيل الأجهزة غير المستغلة.

وأشار إلى أنه بالمرور على مركز الأسنان التخصصى، وجد أنه تميز بانتظام جميع أعضاء الفريق الطبى، وتوافر جميع الأدوية اللازمة للمرضى، مع نقص فى بعض المستلزمات الطبية، حيث تم تكليف مسئول المستلزمات فى المديرية بتوفير كافة المستلزمات، وتكليف مدير المركز بمتابعة انتظام العمل بالمركز فى الفترات المسائية.

ونوه بأنه بالمرور على مخزن الطعوم والأمصال، لاحظت اللجنة انتظام طاقم العمل بشكل كامل وفعال، وتوافر الطعوم والأمصال بكميات كافية، وانتظام منظومة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم والأمصال، بينما تم رصد وجود كراتين الطعوم والأمصال على الأرفف بشكل غير منتظم، حيث تم التوجيه بتنظيم محتويات المخزن بطريقة صحيحة.

وتابع أن المرور شمل بنك الدم الإقليمى، وأفاد التقرير بانتظام سير العمل، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، وكفاءة سلسلة التبريد وحفظ الدم، فيما قدمت مديرة المركز خطة تفيد باحتياج البنك إلى التوسع لضمان حسن سير العمل وتيسيره، وهو ما أكده تقرير اللجنة من تكدس للأجهزة والعاملين، نظرا لضيق الحيز المكان، وبناء عليه تقوم المديرية بدراسة المقترح، والوقوف على مدى إمكانية توفير مكان أخر صالح للاستخدام.

جدير بالذكر أن لجنة المرور ضمت فى تشكيلها الدكتور حسين سليم مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور محمد جودة مدير إدارة الطب الوقائى، والدكتورة هاجر حطب عضو المكتب الفنى، وذلك برئاسة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة فى محافظة بورسعيد.