”القوى العاملة ” : تسليم جوائز لأوائل خريجي البرامج التدريبية بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 04:26 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج عن تسليم 59 جائزة لأوائل الدورات التدريبية المنفذة في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج والكوثر وطهطا ، ووحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بجرجا ضمن قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وفى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب في قرى ونجوع المحافظات على 3 مهن يحتاجها سوق العمل في المحافظات ، وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية في منشآت القطاع الخاص والإسثتمارى .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقريراً من الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج ، أشار فيه إلى أنه تم تنفيذ إحتفال بمركز التدريب المهني بسوهاج لتسليم الجوائز لأوائل الدورات التدريبية بالمراكز الثابتة والتي تم تنفيذ 18 دورة تدريبية بها شملت مهن الخياطة والتفصيل 3 دورات ، التبريد و التكييف 2دورة ، صيانة المحمول 6 دورات ، المساحة 4 دورات ، المشغولات اليدوية 2 دورة ، ودورة الحاسب الآلي ،بالإضافة إلى خريجى 8 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة شملت الخياطة والتفصيل 2 دورة ، والكهرباء 3 دورات ، والسباكة الصحية 3 دورات ، وقد تضمنت الجوائز ماكينات خياطة وتفصيل ، وأجهزة ، و شنط عدد كاملة لصيانة المحمول ، والحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف والكهرباء والسباكة ، وأجهزة ليزر للمساحة ، وأدوات للمشغولات اليدوية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تنظيم لقاء مع أوائل الخريجين ونقل لهم تحيات وزير القوى العاملة وتمنياته بأن يكون التدريب والجوائز المقدمة لهم دافعاً لهم لدخول سوق العمل وفتح مشروعات صغيرة لهم علي المهن التي تدربوا عليها ، وقدم خلال اللقاء الأوائل شكرهم وتقديرهم للوزارة على ما تقدمه من دعم للشباب وما استفادوا منه خلال فترة التدريب ودور التدريب المهني في صقل مهاراتهم علي المهن والحرف التي تم التدريب عليها والتي لها مجال واسع في سوق العمل وسعادتهم باستلام الجوائز ، كما استطلع مدير المديرية من الشباب على طموحاتهم وأحلامهم بعد انتهاء التدريب والتي تنوعت ما بين فتح مشروعات خاصة لهم مثل خريجي دورات صيانة الهاتف المحمول ، الخياطة والتفصيل ، والمشغولات اليدوية ، و ما بين الالتحاق بشركات تعمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مثل خريجي دورات المساحة ، والشركات التى تعمل في التبريد و التكييف وصيانة الحاسب الآلي لخريجي هذه الدورات.