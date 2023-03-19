”القوى العاملة ” تشارك في الاجتماع التنسيقي لمشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 04:26 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الاسكندرية ، فى الاجتماع التنسيقى الأول لمشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال المنعقد بمقر جمعية رجال الاعمال مركز الشرق الاوسط بسموحة ، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ووزارة الخارجية الدنماركية Danida وإستمراراً لمشروع دمج وتوظيف الشباب الذي بدأ في يوليو 2022 ،ولمدة خمس سنوات..المشاركة جاءت بناءً علي توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاته بضرورة التعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف وزارة القوى العاملة في جميع ملفات عملها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين .

وأوضح وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره للوزارة ، أنه تم تنظيم اجتماع مع المسئولين بهيئة Plan انترناشيونال والسادة المعنيين بالجهات المختلفة المشاركة فى المشروع بمقر جمعية رجال الاعمال ، تم خلاله مناقشة الأهداف العامة من المشروع والتى تهتم بتعزيز قابلية الشباب من الجنسين للتوظيف الي مايقرب 10الاف شاب وفتاة من محافظة الإسكندرية في الفئات العمرية من عمر 18حتي 35عاما ودمجهم في مجال ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الشباب والشابات من خلال برامج المهارات الحياتية وإدارة الأعمال ليتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة وتحويل أفكارهم الي مشروعات قائمة ، كما سيتم تزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة وفق متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم في القطاعات المستهدفة ودمجهم في الحياة الاقتصادية .

وفى نفس السياق أضاف مدير المديرية ، أن المشروع يستهدف الشباب من خلال التحاقهم بتحدي المسارين إما ريادة الأعمال وتأسيس الأعمال الناشئة ، او التوظيف لدي الغير في وظائف لائقة ، وأنه سوف يتم تنفيذ المشروع في 3 محافظات وهم القاهرة والإسكندرية واسيوط ، وايضا زيادة عمل حملات توعية للمساواة بين الجنسين للتمكين الاقتصادي للمرأة ، ودعم وتوفير المساحات المجتمعية للشباب ، والتعليم والتدريب التقني والمهني المسيب للسوق القطاعات ذات الأولية ، وربط الشباب بسوق العمل من خلال ملتقيات التوظيف التدريب من أجل التوظيف ، وبناء روابط بين رواد الأعمال المحتملين ومقدمي الخدمات المالية ، فضلاً عن دعم الابتكار وتطوير الأعمال والاحتضان من خلال التدريب علي منهجيه استثمر حياتك Enterprise your life ، وتعزيز الحوار المجتمعي والمبادرات التي تقودها المرأة وايضا الموضوعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

و أشار وكيل المديرية ، إلى أنه يشارك الوزارة في المشروع الأطراف الحكومية المعنية وهي : وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة السياحة ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة الكهرباء والطاقة ، وزارة البيئة ، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، كما حضر الاجتماع من المديرية ايفيت عبد المسيح مدير الادارة العامة للتدريب ، وايمان نبيل مدير العلاقات العامة ، ومحمد عبد الله باحث بادارة العلاقات العامة .