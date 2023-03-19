”القوى العاملة” : تسليم شهادات ختام برامج للتدريب المهنى ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 04:26 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى بمركز التدريب الثابت ووحدة التدريب المتنقلة علي بعض المهن ، وذلك بعد ختام البرنامج التدريبى وإجتيازهم الاختبار النهائي وذلك بقاعة المديرية ، على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره للوزارة أنه تم الإنتهاء من تدريب 56 متدرب ومتدربة من الشباب علي المهن التالية : التفصيل والخياطة بواقع ٢٠٠ ساعة تدريبية ، ومهنة صيانة المحمول بواقع ١٠٠ ساعة، ومهنة اعمال كهرباء منزلية بواقع ٦٠ساعة تدريبية ، ومهارات الحاسب الآلى بواقع ١٠٠ساعة تدريبية ، واللغات بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية ، مؤكداً أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة ويتم توفير فرص العمل لائقة لهم ، مع التوعية بأهمية البدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عرض 4 نماذج لقصص نجاح لخريجات قسم التفصيل والخياطة الذين نجحوا فى إقامة مشاريعهم الخاصة ، في إطار جهود المديرية لنشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات وتوضيح الدور الفعال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم ونهضة الاقتصاد الوطني ، وكذلك أوائل قسم الملابس الجاهزة بالمعهد الفنى الصناعى الذين شاركوا حفل تسليم شهادات تخرج وندوة التسويق الالكتروني التى أعقبت تسليم الشهادات والتى قدمتها رحاب خالد من خريجات المركز ، كما قدم مدير المديرية الشكر لمجموعة الفتيات المتميزات التى تم تكوينها كتجربة جديدة تمت بدعم من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة للتدريب على تفصيل وخياطة ملابس السواريه و تم عرض منتجاتهم التى تميزت بجودتها وبساطة تصميمها .

واِشار "عبدالله" أنه شارك في حضور الفعاليات الدكتور هيثم بحيرى وكيل الكلية التكنولوجية بشرق بورسعيد ، والدكتور هبه المصرى مسؤول التدريب بالمعهد الفنى الصناعى ببورسعيد ، ومن المديرية حضرت منار العوضى مدير إدارة التدريب ، وحنان ابوالعلا باحث بالإدارة ، ومدربات التفصيل والخياطة نهلة ابوالعزايم وسمر شكرى وهناء المتبولى ، ومدربة اللغات سارة ابراهيم ، والتوجيه المهنى هانى عيسى .