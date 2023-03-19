إنجازات تتحدث عن نفسها.. «حياة كريمة» فى الفيوم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف أبرز تلك المشروعات التى وصلت فيها نسبة التنفيذ إلى 100%، ومنها: إنشاء 7محطات صرف صحى بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وإحلال وتجديد وإنشاء 8 مدارس بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء 10 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 100%، وتطوير وإنشاء أكثر من 30 مركز شباب بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء 11 مجمع خدمات زراعية بنسبة تنفيذ 100%، ومركز طبى ونقطة إسعاف بقرية تطون بنسبة تنفيذ 95%، ومركز تكنولوجى ومكتبا بريد وشهر عقارى بقرية الغرق بتنفيذ 96%.

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