السيسى يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن التأسيس العملى للجامعة رسميا جاء فى 22 مارس 1945، وسبق ذلك فى 3 مارس من العام نفسه انتهاء اللجنة السياسية الفرعية التى أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها، من أعمالها، بعد أن عقدت 16 اجتماعا بدار وزارة الخارجية المصرية بالإسكندرية.

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