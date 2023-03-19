فرص عمل لذوي الهمم بالقاهرة.. اعرف مكان التقديم والمهن المطلوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 03:30 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 130 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الحركية برواتب مجزية، للعمل بمدينة نصر، والعاشر من رمضان، ومدينة العبور، ومدينة 15 مايو، وأكتوبر، والتجمع، ومدينة بدر، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والمعادى، والشروق، ومدينتى، للعمل في الوظائف التالية: محاسبين، وموظفين موارد بشرية، وأخصائيون مشتريات، وكاشير، ومنسق ممرات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم الأحد، أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، لاستيفاء نسبة 5 % من إجمالى العاملين بها من ذوى القدرات الخاصة، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات، حيث تم توفير 100 فرصة عمل لذوى الهمم للعمل للعمل بوظيفة كاشير ومنسق ممرات ، وتوفير 30 فرصة عمل لذوى الإعاقة الحركية للعمل فى مجال الخدمات على وظائف : محاسبين ، وموظفين موارد بشرية.

وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالدور الرابع بديوان عام الوزارة والعنوان : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة ، ويشترط في المتقدمين الخبرة ، وإجادة اللغه الانجليزية ( إجادة تامة ) ، وإجادة الحاسب الآلى ms office وعدد ساعات العمل 8 ساعات يومية ، ويومين راحة أسبوعية ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى لوظائف مجال الخدمات.