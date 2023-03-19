بالإنفوجراف.. التنمية المحلية فى أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 03:29 مساءً - أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 26 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 إلي 17 مارس الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 11 مارس*

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة لمحافظة بنى سويف لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، وتأتي تلك الزيارة فى إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتضمن الزيارة تفقد عدة مشروعات هي :

- معرض " أهلاً رمضان " لتوفير السلع الغذائية والأساسية لمواطنى المحافظة بأسعار مخفضة تصل 20 % عن مثيلاتها في الأسواق وذلك في منطقة ميدان المديرية بمدينة بنى سويف.

- تفقد الموقف التنفيذي لأعمال انشاء سوق الدهشورى المطور والذى يأتي ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضرى للقضاء على الأسواق العشوائية.

- تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف.

- افتتح مركز اصدار التراخيص الجديد بالوحدة المحلية لمدينة بني سويف .

- تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية سدس بمركز ببا ، حيث تفقدا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس، ومجمع الخدمات الحكومية بالقرية.

- تابع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في قرية سدس التابعة لمركز ببا.

- تفقد مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع.

- تفقد أعمال إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل.

- عقد لقاءًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة.

*الأحد 12 مارس*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات ، و منها الخطة الاستثمارية للمحافظة و الدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية ، و المشروعات المنفذة من خلال الوزارة فى البرنامج القومى لتنمية و تطوير القرى المصرية ، و منظومة النظافة و المخلفات الصلبة ، و المشروعات الاقتصادية الممولة من وزارة التنمية المحلية.

*الأثنين 13 مارس*

فى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم .. وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، موضحًا أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة فى المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلا رمضان" التى وجهت القيادة السياسية بالتبكير فى إقامتها هذا العام، وكلف بها دولة رئيس الوزراء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير السادة المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص موائد الرحمن والالتزام بالاجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية.

كما استقبل اللواء هشام آمنة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

*الأربعاء 15 مارس*

شارك اللواء هشام آمنة، في اجتماع الحكومة الأسبوعي رقم 233؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق #مجلس_الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًا، ونص مشروع القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات يومياً الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

*الخميس 16 مارس*

أشار اللواء هشام آمنة، إلي احتفال مركز التنمية المحلية بسقارة وهو الذراع التدريبي للوزارة اليوم الخميس بتخريج 109 متدربين من جميع المحافظات اجتازوا 4 دورات تدريبية وهي : دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تطبيق رؤية 2030 وآليات تطبيق الحوكمة المحلية والشمول المالي، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة تطوير العشوائيات، ودورة التقديرات السكانية بإستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة المهارات الأساسية لتدريب المدربين.

وأعلن اللواء هشام آمنة، ان الوزارة تنظم اليوم قافلة طبية، وندوة ثقافية بمناسبة يوم المرأة المصرية والذى يتم الاحتفال به يوم 16 مارس من كل عام، موضحًا أن القافلة تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للسيدات العاملات بالوزارة وقطاعاتها بالتعاون مع وزارة الصحة، وتتناول الندوة التوعوية والثقافية والتى تشارك فيها رئيسات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والسيدات العاملات بالوزارة، نشر الثقافة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة و تصحيح المفاهيم الصحية المغلوطة بشأنها .

كما استقبل اللواء هشام آمنة ، السيد / أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى وزارة التعاون الدولى لقطاع الشئون الآسيوية ووفد السفارة الهندية بالقاهرة، وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتي شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية ، مشيراً إلى الزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها الرئيس السيسى في شهر يناير الماضى إلى العاصمة الهندية للمشاركة في احتفالات الهند بعيد الجمهورية كضيف شرف بدعوة من رئيس الوزراء الهندي والتي دشنت عهداً جديداً من العلاقات المشتركة بين البلدين بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي على تحويل العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية .

*الجمعة 17 مارس*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال استراتيجيتها الفاعلة لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات وتسخر أدواتها لتحقيق أهدافها متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها 254 وحدة على مستوى المحافظات والمدن التابعة لها، موضحا أن وحدات تكافؤ الفرص تمكنت منذ انطلاقها وحتى 2022 من إطلاق 6 مبادرات فى جميع المحافظات تستهدف مشاركة المرأة على نطاق واسع فى جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف المبادرات عقد ورش عمل وندوات لرفع الوعى والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع.

كما أكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم الأسبوع القادم، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان، لافتا الي أن الأسبوع المقبل، سيتضمن أيضاً 4 دورات تدريبية وهي: دورة ريادة الأعمال واعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة التي يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة اعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية التي ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر بتكليف رئاسي، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدربًا من جميع المحافظات، فيما تستمر دورة اساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد منها 35 متدربًا.