وزير النقل يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 03:29 مساءً - خلال مشاركته اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد حضور لفيف من الوزراء قال وزير النقل بداية اهنىء السادة الحضور بقرب حلول شهر رمضان المعظم ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر علي دعوتي للمشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنظمه وزارة المالية تحت رعاية السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .

وحيث تتمثل أهمية هذا المؤتمر في عرض الفرص الإستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة ، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030 .

وأشار الوزير الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل تأتى لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلي عائد إستثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات وانه وفي هذا الإطار

لافتا الى انه وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبري ؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات في هذا الاطار ، أهمها (العمل علي جذب الإستثمارات الأجنبية للوصول إلي إقتصاد مستدام قادر علي الصمود أمام التحديات والأزمات الإقتصادية علي المستويين الإقليمي والدولي - الإستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردود إيجابي علي المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين - توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي - تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية .- الإستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب - جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمى والدولى - الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ( محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري ) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الإستهلاك والتصدير - تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الإستثمارات - تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة .

واضاف وزير النقل أود في إيجاز أن أستعرض أهم المشروعات التي نفذتها / تنفذها وزارة النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات النقل المختلفة مضيفا ففي مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية فإن المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها هي (إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة - 100 فدان بالشراكة مع تحالف مصرى / ألمانى( السويدى اليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية ) والذي قام بتأسيس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء - إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.

اما المشروعات الجارى طرحها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها فتتمثل في (الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان -المنطقة اللوجيستية بالسلوم ) لافتا الى المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل والتي تشمل الموانئ الجافة بكل من( السادات – كوم أبو راضي – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – برج العرب – الطور- الفيوم الجديدة ) - المناطق اللوجستية ( السادس من أكتوبر – قسطل – أرقين – العاشر من رمضان ) .

وأوضح وزير النقل انه في مجال النقل البحري فإن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتطوير كافة الموانى المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات وخاصة مع ان موقع مصر موقع جغرافي فريد وهناك قناة السويس والقوة البشرية الكبيرة والمناطق الزراعية والصناعية حيث كان لابد أن نطور الموانئ وننشئ شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط مشيرا الى تحديث عشرة آلاف كيلومتر سكك حديدية حالية مشيرا إلى توقيع عقدي التزام مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناءي السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

لافتا إلى أن هناك مشروعات تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر " بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT وشركة CMA – CGM الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الإستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم -إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات ) - إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ) - إدارة وتشغيل محطة الحاويات " سفاجا 2 " بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي -محطة البضائع العامة والغلال برصيف ٨٥/٣ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية .

محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي -محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي - محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي - دارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي .

اما المشروعات الجارى تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل فهي (المنطقة اللوجيستية 273 فدان بحوض المتراس بميناء الإسكندرية -محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة - محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة - محطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة - محطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة - محطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة - محطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة - ميناء الصيد بسفاجا موانئ البحر الأحمر .

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في( المنطقة اللوجيستية بنجعى إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية - محطة الحاويات " تحيا مصر ٢ " بميناء دمياط - محطة الصب الجاف برصيف طول ٦٠٠ متر بميناء دمياط - ميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير - محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور وكذلك مشروع إنشاء الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق

وفي مجال النقل النهري اشار الوزير الى تعاقد هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع شركة ثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل الهيئة على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا.مشيرا الى أن مع التعاقد مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة تمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان

و في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي استعرض الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة - التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة - وفي مجال توطين صناعة الجر الكهربائى ، فقد تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع عدد 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية

كما اشار الوزير الى مشروعات جارى تنفيذها وتم التعاقد علي إدارتها وتشغيلها وتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة . - التعاقد مع شركةDB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء ( ما قبل التشغيل ) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل فاوضح وزير النقل أنها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر "حدائق الاشجار " – القاهرة الجديدة " الرحاب " ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل - إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائى السريع ( ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية ) كما تشمل المشروعات المخطط طرحها للإدارة والتشغيل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل

و في مجال السكك الحديدية استعرض الفريق مهندس وزير النقل المشروعات تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها والتي تشمل (إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري - التعاقد مع تحالف شركات ( الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلي قطارات النوم التي تم التعاقد علي توريدها من شركة تالجو الإسبانية - مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص ( أوراسكوم – الرواد - سامكريت - الغرابلي - السويدي اليكتريك ) في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع في إنشاء الخطوط الجديدة - التعاون مع الشركات العالمية في إنشاء ورش متخصصة في مجال الوحدات المتحركة ( ورشة مهمشة لصيانة وعمرة الجرارات بالتعاون مع شركة GE – ورشة أبي زعبل لصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية ) .وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمباني الإدارية والتجاربة

وأشار وزير النقل الى المشروعات الجارى التعاقد علي إدارتها وتشغيلها وتشمل الآتي (جاري التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية - جاري التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة "الهنشل" بورش التبين وكذلك جارى التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي - جارى التعاقد مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي - جارى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك ) لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية مشيرا الى أن المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل هي (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية ( 6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة ) - مشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ( إيجيفراى – ايرتراك ) - مشاركة القطاع الخاص فى تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية

وفي مجال الطرق والكباري والنقل البري أشار الوزير الى الفرص الإستثمارية المخططة مثل محطات مشروع اتوبيسات الBRT المخطط تسييره على الطريق الدائري والجاري انشاء المحطات الخاص به

كما أشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير كافة قطاعات الدولة وخاصة مع تنفيذ الحكومة لمشروعات ضخمة باستثمارات كبيرة مؤكدا أن هناك توجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري الوطني والعربي الشقيق والدولي للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لافتا الى انه منذ تولي حقيبة النقل كان هناك اهتمام كبير بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل المختلفة موجها الدعوة إلى كافة المستثمرين للمشاركة في كافة مشروعات الوزارة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى التعاون مع شركات قطاع خاص محلي في مجال تطوير وتجديد السكة الحديد وفي مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات وكذلك المشاركة مع شركات عربية وعالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ البحرية