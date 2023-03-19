البابا تواضروس يدشن كنيسة الملكة هيلانة فى المعادى

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى العباسية، اليوم الأحد، كنيسة القديسة الملكة هيلانة بالمعادى، التابعة لإيبارشية المعادى. وأهدى قداسته للكنيسة جزءا من رفات الملكة هيلانة بمناسبة التدشين.





وأزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، والتقطت له صورا تذكارية إلى جوار اللوحة ومعه نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس وكهنة الكنيسة المدشنة.

وتوجه بعدها موكب قداسة البابا إلى داخل الكنيسة ليبدأ صلوات التدشين، ودشن مذبح بالكنيسة فى الطابق الأول على اسم الملكة هيلانة، ومذبح آخر بكنيسة الطابق الأرضى على اسم السيدة العذراء، وكذلك شرقية الهيكل وحامل الأيقونات وأيقونات صحن الكنيسة بكل من الكنيستين.

وقدم قداسته الشكر فى كلمته عقب التدشين، لكهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، وللمهندسين والفنيين الذين شاركوا فى عمليات بناء وتجهيز الكنيسة.

وأشار إلى أنه خلال زيارة قداسته لألمانيا فى شهر مايو من عام 2019 زار منطقة ترير الواقعة على الحدود بين ألمانيا وفرنسا، وهى المنطقة التى نفي إليها القديس أثناسيوس الرسولى، وهناك أهداه أسقف ترير جزءا من رفات القديسة هيلانة، وتلا قداسته نص الوثيقة الخاصة بالرفات. ثم وقع قداسة البابا ونيافة الأنبا دانيال والآباء الأساقفة على وثيقة تدشين الكنيسة.