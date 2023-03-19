الجيزة.. دعم منظومة النظافة بـ61 سيارة ما بين جديدة وإحلال بـ146 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - شهد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، اصطفاف أسطول من معدات وسيارات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحدائق الأهرام، بإجمالى 61 سيارة ومعدة سواء جديدة أو مطورة إحلال شامل، وذلك بقطاع حدائق الأهرام، تمهيدا للدفع بها بالقطاعات الحيوية.





وأشار أحمد راشد، إلى أن المحافظة تعمل ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير جميع الخدمات لتيسير سبل المعيشة ورفع جودة البيئة المحيطة بهم، وفى سبيل ذلك يتم الدفع بصورة دورية بسيارات ومعدات جديدة، إلى جانب زيادة أعداد العمالة والتوسع فى منظومة الجمع السكنى لرفع كفاءة النظافة بمختلف القطاعات، خصوصا القرى بنطاق المراكز والمدن.

وعاين المحافظ، السيارات والمعدات المشاركة بالاصطفاف والتى ضمت 19 سيارة جديدة "9 قلاب كبير، 4 قلاب صغير، 3 شفاطات، 3 سيارات مجهزة للكنس آلى" إلى جانب 42 سيارة ومعدة تم إجراء أعمال إحلال وتجديد شامل لها للاستفادة منها وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 146 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بمراعاة أعمال توزيع السيارات والمعدات المنضمة حديثا للمنظومة بصورة تضمن تعزيز القطاعات ذات الكثافة السكانية وتكثيف الرقابة والمتابعة الدورية للأعمال وتدريب العاملين وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها للحفاظ عليها والتأكد من جاهزيتها استعدادا لأى طارئ، على أن يتم صرف حافز إضافى فى حالة الحفاظ على نظافة وسلامة السيارة أو المعدة.

كما كلف المحافظ، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأى معدات معطلة أخرى حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة العمل، مؤكدا على عمال الورش أنه سيتم تحفيزهم ماديا حال الجد والاجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التى تعمل حاليا.

حضر الاصطفاف اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

يأتى ذلك فى اطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى والحرص على ان تضمن فعاليات الاحتفال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيه مطالبهم.