طفرة حضارية جديدة.. قطار التطوير يصل الإسكندرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الإسكندرية، طفرة تنموية وحضارية فى الأونة الأخيرة، خصوصا فى مجال الاهتمام بالقضاء على الميادين العشوائية، وتطوير الشوارع الرئيسية بالمدينة العريقة والتى تعتبر العاصمة الثانية لمصر.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز جهود التطوير:- وتتضمن خطة التطوير بعض الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية الشهيرة، مما ينقل الإسكندرية نقلة حضارية كبرى تستحقها تلك المدينة العريقة.

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