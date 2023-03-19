وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل التخطيط الاستراتيجى للمحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اليساندرو فراكاستى - الممثل المقيم البرنامج الأمم المتحدة الانمائى، والمهندس محمد عليوه، مدير المشروع، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية، ولفيف من باحثى المحميات بالوزارة وخبراء وقيادات البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى كلمتها أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التزامها بالاجراءات العالمية الجديدة فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجى وجهود إعلان إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020 فى مؤتمر التنوع البيولوجى بكندا 2022، وفى قلبها إعلان 30٪ من الأراضى والبحار المحيطات محميات طبيعية 2030، وقد عملت وزارة البيئة على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، وبدأت الرحلة من 4 سنوات بالنظر إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسئولين للعمل بطريقة مختلفة تعزز الاستفادة الاقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، مما يعود بالنفع الاقتصادى على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم فى ادارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التى تعبر عن طبيعة المكان.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن نجاح تحقيق الرؤية الجديدة فى ادارة المحميات تتطلب توفر عدد من العوامل، أولها وضع نظام تنظيمى ومؤسسى وقانونى يسمح بتنفيذها، لذا وضعت وزارة البيئة بعض الإجراءات المنظمة ومنها تحصيل مقابل لممارسة الأنشطة بالمحميات بهدف إدارة حجم اعداد الزائرين للمحميات بما لا يشكل ضغطا على مواردها، وأيضا تعزيز الاستثمار فى المحميات بالعمل على أول تجربة لإعداد الإطار الاستراتيجى البيئى والاجتماعى لمنطقة جنوب البحر الأحمر، كأول نتاج للتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة والآثار وعدد من الجهات الوطنية مثل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.

وأضافت الوزيرة، أن تهيئة المناخ الداعم لفهم منتج السياحة البيئية من مختلف أبعاده، من أهم عوامل نجاح تطوير المحميات الطبيعية، فقامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية على منح علامة الزعنفة الخضراء Green Fins لمراكز الغوص، واعداد دليل معايير الاستدامة داخل المناطق الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة على مدار 3 سنوات تم إعداد اول دليل إرشادى للمنتجعات البيئية لمنحها التراخيص، حيث أصدرت وزارة السياحة الاسبوع الماضى أول معايير خاصة بالمنتجات البيئية مما يشجع القطاع الخاص الاستثمار فيها.

وأوضحت أن زيادة الوعى البيئى كمفهوم أشمل ساعد على تمهيد الطريق للسياسات الداعمة أو وتطوير البنية التحتية فى المحميات، حيث تغير مفهوم البيئة فى العالم من مواجهة التلوث ليرتبط بالاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إطلاق حملة إتحضر للأخضر وحملة إيكو إيجيبت للترويج لـ 13 مقصد سياحى بيئى، لم تركز فقط على طبيعة المكان أو ندرة النبات أو نوع الحفريات باعتباره جزء فنى لا يلقى اهتمام المواطن، حيث تقوم الحملة على فكرة مشاهدة جمال الطبيعة ومعايشة تجارب مختلفة فى المحميات، كما تقوم على اعتبار المجتمع المحلى للمحميات أساس عملية التنمية وأكثر قدرة على عملية الصون، وذلك بمساعدتهم بتوفير فرص عمل خضراء والحفاظ على تراثهم.

كما أكدت أهمية العامل البشرى وعودة علاقة التناغم والتوافق بين البشر والطبيعة، وذلك بالتدريب على خطط الإدارة، وخلق حوار مع المنتفعين الرئيسيين من القطاع الخاص والسكان المحليين من قبائل وجمعيات لعرض آرائهم، مؤكدة على أهمية تلك الأصوات والآراء فى نجاح المشروع.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها من خلال ورشة العمل مع المسئولين عن المحميات الطبيعية من جهاز شئون البيئة والخبراء الوطنيين والاستشاريين الخروج بخطوات فعلية واقعية قابلة للتنفيذ تصب فى المقام الأول فى مصحلة الأهالى والمجتمعات المحلية التى تعد أساس عملية الصون والتنمية، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحى شريك رئيسى لتقديم منتج سياحى بيئيى، وتعزيز خطواتنا الحثيثة والتعاون مع القطاع السياحى سواء من ناحية المنشآت الفندقية أو القطاع الخاص بالغوص أو غرف السياحة.

بينما أكد اليساندرو فراكسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، على أن التخطيط الإدارى الفعال أداة مهمة لضمان استدامة أى محمية طبيعية، مؤكدا على أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف متفق عليها بشكل متبادل يلتزم بها الجميع، مضيفا أن المحميات الطبيعية تغطى ما يقرب من 17٪ من أراضى العالم و 8٪ من محيطاته، وتوجد فى جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفى كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، مشيرا أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد على عدة عوامل متمثلة فى التمويل الكافى، والاجتهاد فى فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة، وقوة الدعم العام.

وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعا فى الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مؤكدا على أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار فى المحميات الطبيعية، كما أكد على أنه لأمر مشجع أن نرى الحكومة تمضى قدما فى هذا النهج الجديد، معربا عن سعادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة فى منطقة جنوب البحر الأحمر، مضيفا أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP 15 الذى عقد فى مونتريال العام الماضى أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التى تلعبها فى مجتمعنا العالمى، وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجى، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجى، ودعم الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مشيرا أن الأهداف الطموحة الموضوعة فى مونتريال تعكس هذه الأهمية، مشيرا أنه نظرا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية أن حماية الطبيعة نشاط دائم ومستدام يساعد فى التنمية وزيادة الدخل القومى، وهو ما يتسق مع توجه الدولة بالتوسع فى البرامج التنموية وخاصة بالمناطق الصحراوية، حيث نضع أمام متخذ القرار التنموى أن السياحة المعتمدة على الطبيعة مصدر ناجح للتنمية، موضحا أنه سيتم خلال الورشه التدريب على وضع خطة لإدارة المحميات الطبيعية أسوة بخطة ادارة محمية وادى الجمال، مؤكدا على ان الدراسات التى تم اعدادها شارك فيها الاستشارين والعاملين بالمحمية وسكان المجتمع المحلى بأرائهم وأفكارهم.

وأكد المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية، أن الورشة تأتى اتساقا مع انتهاج الوزارة لسياسة الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، حيث تستهدف وضع قواعد موحدة للتخطيط الاستراتيجى فى مجال المحميات الطبيعية ،وكيفية بحث سبل التنمية المالية ورفع القدرات الاستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للاستثمار، وتدريب العاملين على وضع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الاجل، موضحا أن الجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية، تأتى فى ضوء الاهتمام بنشر السياحة البيئية فى مصر باعتبارها من المجالات الواعدة، خصوصا مع إعلان محمية بحرية جديدة بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وتتضمن الورشة مناقشة عدد من الموضوعات منها تعميم التنوع البيولوجى فى السياحة المصرية، ودمج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستقام فى تنمية وتشغيل السياحة فى مناطق النظم الإيكولوجية المهددة فى مصر، وإعداد وتحديث ادارة المحميات الطبيعية، وتقديم مثال لذلك محمية وادى الجمال حماطة، وأيضا إعلان منطقة محمية بحرية جديدة فى البحر الأحمر.