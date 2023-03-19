محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

ووجه خالد عبد العال، خلال الاجتماع رؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة، والتفتيش على السلع المعروضة، للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، خصوصا اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

ووجه برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أى طارىء، لا سيما فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والصحة.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات، خصوصا حول المساجد التى ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.