الحكومة أمام النواب: نحاول جاهدين توفير كافة السلع.. ودعم المواطن في كافة المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 01:27 مساءً - رفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ما تردد بشأن مساعدة الحكومة تجار الأزمات والمحتكرين، مؤكداً محاولة الحكومة قدر استطاعتها توفير جميع السلع بالأسواق، بأسعار في المتناول، قائلاً: "مش بنساعد حد على الاحتكار، بالعكس إننا نوفر السلع للمواطنين بأسعار مقبولة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التعديلات التشريعية التي من شأنها زيادة أجور العاملين بالدولة، في تعقيبه على حديث النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي اتهم الحكومة بالتقصير وحماية المحتكرين.

وقال فؤاد، إن الظروف الاقتصادية العالمية هي التي تساعد علي ذلك، ونحاول جاهدين توفير كافة السلع، ودعم المواطن في كافة المجالات.