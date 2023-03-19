وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الإسماعيلية ملف المشروعات المتعثرة واستعدادات شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 01:26 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمقر الوزارة بالدقى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء .

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بإجمالي تكلفة حوالي ٥٤٦ مليون جنيه ، حيث سيتم رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة ، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة ، بالاضافة الي تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والإنارة.

ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين ، وإزالة أى تحديات تواجه عملية التنفيذ .

ومن جانبه أشار اللواء شريف فهمى بشارة إلى أن أعمال المشروعات تسير على قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين .

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف ، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية تكثيف جهود المحافظة في رفع القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تراكم القمامة في الصناديق .

كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى قيام الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء نجحت في رفع حوالى 20 ألف طن مخلفات وقمامة منذ بداية شهر مارس الجارى وتطهير الصناديق الخاصة بها منعاً لإنتشار الأمراض والأوبئة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة .

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة إستعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة خاصة معارض " أهلاً رمضان " وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين .

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة مستمرة في التعاون مع جميع الهيئات والجهات المعنية بالدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأقل الأسعار الممكنة وتخفيضات لا تقل عن 20 % عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وتذليل أي عقبات للتوسع في إقامة الشوارد والمنافذ في جميع المناطق الأكثر احتياجاً والقرى .

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة تتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية وكبار التجار والمجتمع المدنى والجهات المعنية على أرض المحافظة لزيادة معارض " أهلاً رمضان " بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تشمل على العديد من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والخضراوت والفاكهة وياميش رمضان ، مشيراً إلى توجيهاته بضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على تلك المعارض من مديرية التموين للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وسلامتها .

وقال اللواء هشام آمنة أنه تابع مع اللواء شريف بشارة الجهود التي قامت بها المحافظة لحصر المشروعات المتعثرة على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية وإعداد بيان تفصيلى بتلك المشروعات لسرعة العرض على مجلس الوزراء وإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر لخدمة المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية ملف منظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية وكذا البناء المخالف ، حيث شدد الوزير على ضرورة متابعة منظومة المتغيرات ورصد أي متغير على أرض المحافظة وإزالته في المهد والتصدى بحسم لأى محاولات للتعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص .

وأشار اللواء شريف بشارة إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع هذا الملف بصورة يومية ويتم تنفيذ الازالات لحالات التعدي والمخلفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع .

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، حيث تم الاشارة إلي أنه تم البدء في توريد كميات كبيرة من الأشجار المخصصة للمحافظة والتي ستصل الي 200 ألف شجرة سيتم زراعتها فى الشوارع والميادين والحدائق المركزية بالمحافظة إلي جانب 72 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية ، ووجه اللواء هشام آمنة بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء بما يساهم في تعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية فى الهواء.