الحكومة تنفى وقف المبادرة الرئاسية ”للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 01:26 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة"، حيث يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، بشكل مجاني بالكامل دون تحميلهم أي أعباء مادية، مُوضحةً أن المبادرة نجحت في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018وحتى الآن، مُناشدةً المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عبر الرابط التالي: "wlms.smcegy.com"، أو تقديم الاستفسارات والبيانات اللازمة عبر الخط الساخن للمبادرة "15300".

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