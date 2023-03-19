رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد عدد من مراكز ووحدات طب الأسرة بطابا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 01:26 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة طب أسرة طابا ومركز صحة أسرة المراخ شهر إبريل المقبل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إضافة وحدة خدمات تفتيت حصوات الكُلى (ESWL) بمستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال كافة خدمات الكُلى والمسالك البولية بالمحافظة إبريل المقبل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 24 مركز ووحدة طب أسرة يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية بجنوب سيناء موزعة على النطاق الجغرافي الكامل للمحافظة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بالمحافظة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة تفقدية لعدد من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، للمشاركة في احتفالات المحافظة بالذكرى 34 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، عدد من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بطابا ودهب، مشيرًا إلى أنه يبلغ عدد مراكز ووحدات طب الأسرة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بجنوب سيناء 24 مركز ووحدة طب أسرة، موزعة على النطاق الجغرافي الكامل للمحافظة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، العيادات المختلفة بمراكز ووحدات طب الأسرة، وغرف الإسعافات الأولية، والفحص الشامل، وعيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، كما اطلع على المنظومة المميكنة لتسجيل المرضى، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل وحدة طب أسرة طابا ومركز صحة أسرة المراخ شهر إبريل المقبل.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على الاستماع إلى آراء المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل حول الخدمات الطبية المقدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمة الطبية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أنه سيتم إضافة وحدة خدمات تفتيت حصوات الكُلى (ESWL) بمستشفى شرم الشيخ الدولي، لاستكمال كافة خدمات الكُلى والمسالك البولية بالمحافظة، شهر إبريل المقبل، لافتًا إلى أنه بتطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء، كان لذلك انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة التفقدية للمنشآت الصحية، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، وتلبية كل احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة.