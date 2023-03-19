خطة الإفتاء لاستقبال شهر رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن خطة الإفتاء خلال شهر رمضان:-

يذكر أن الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر رمضـان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21-3-2023م "يوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس "يوم الرؤية" فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر "فى طور الهلال القديم" قبل غروب الشمس فى مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفى القاهرة بـ10 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين "8 - 11 دقيقة".

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22-3-2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، وتكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكيا يوم الخميس 23-3-2023م، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص فى القاهرة.