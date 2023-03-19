الرعاية الصحية: إضافة وحدة خدمات تفتيت حصوات الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولى

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، للمشاركة فى احتفالات المحافظة بالذكرى 34 لعودة طابا إلى الأراضى المصرية.
وتفقد الدكتور أحمد السبكى، عدد من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بطابا ودهب، مشيرًا إلى أنه يبلغ عدد مراكز ووحدات طب الأسرة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بجنوب سيناء 24 مركز ووحدة طب أسرة، موزعة على النطاق الجغرافى الكامل للمحافظة.
وتفقد العيادات المختلفة بمراكز ووحدات طب الأسرة، وغرف الإسعافات الأولية، والفحص الشامل، وعيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، كما اطلع على المنظومة المميكنة لتسجيل المرضى، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل وحدة طب أسرة طابا ومركز صحة أسرة المراخ شهر إبريل المقبل.
وحرص السبكى، خلال الجولة، على الاستماع إلى آراء المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل حول الخدمات الطبية المقدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمة الطبية.
وأعلن أنه سيتم إضافة وحدة خدمات تفتيت حصوات الكُلى ESWL بمستشفى شرم الشيخ الدولى، لاستكمال كافة خدمات الكُلى والمسالك البولية بالمحافظة، شهر إبريل المقبل، لافتًا إلى أنه بتطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء، كان لذلك انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بالمحافظة.
وأكد، خلال الزيارة التفقدية للمنشآت الصحية، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء، وتلبية كل احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة.
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