محافظ القاهرة: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مبادرة "كتف بكتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تم تنظيمها على أرض مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتستهدف توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية خلال شهر رمضان.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة. وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة تدل على تلاحم جميع فئات الشعب وتجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، موجها الشكر لرجال الأعمال الذين ساهموا فى نجاح المبادرة. كما وجه محافظ القاهرة، خلال الاجتماع التهنئة لحى النزهة لحصوله على المركز الثالث لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الأحياء ضمن جوائز مسابقة مصر للتميز الحكومى.

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