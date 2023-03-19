وزيرة التضامن: نساء مصر مبدعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، والفنانة شيرين رضا، وعزة فهمى مصممة المجوهرات العالمية، وندى أكرم مصممة أزياء، وداليا سالم مصممة تصميمات تحقق الاستدامة، ولبنى هلال رئيس مؤسسة الابتكار من أجل التنمية، ووليد عثمان مدير مؤسسة الابتكار من أجل التنمية، ولفيف من الشخصيات العامة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى التحية لجميع نساء مصر فى جميع الأزمنة، وذلك لأن نساء مصر هن المكافحات، وهن المبدعات يقفن لاختراع حلول ابتكارية ضد أى تحدى يقف ضدهن، موجهة فى الوقت ذاته التحية لكل رجل يقدر جمال المرأة ودورها ويدعمها ويطوره، فالمرأة التى تنجح بالجمال والابتكار يعود الأمر بالنفع على أسرتها.

وأكدت القباج، أن الجمال عرف على مدار تاريخ مصر منذ الفراعنة والكتابة الهيروغليفية وصوت القرآن الكريم، وترانيم الكنائس، كما هناك جزء كبير من الابتكار يعود إلى الماضى، ويجب أن نربط بين الأصالة والمعاصرة، كما أن الابتكار يثقل بالحداثة والابتكار له سمة التراكم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن دور المرأة مهم جدا لتحفيز وتعبئة روح الابتكار للأجيال القادمة، مشددة على أننا فى الوقت الحالى أصبحنا نرى حرفا غريبة وناجحة، وهذا أمر مهم لأن الأبناء لديهم جرأة التغيير.

وأشارت القباج، إلى أن الابتكار حق من حقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعى تنفذ ريادة الأعمال، وتنفذ برامج تتعلق بالابتكار وعلاقته بالتنشئة والتمكين الاقتصادى وموارد البيئة المتاحة، كما نعمل على الاستفادة من كبار السن، وكذلك اكتشاف المواهب فى مؤسسات الرعاية فلدينا كورال أبناء مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعى، الحضور لزيارة معرض " ديارنا عربية" بمول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر، خاصة أن تلك المعارض تعتمد على الأسر المنتجة والحفاظ على التراث.