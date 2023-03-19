البابا تواضروس يهنئ المسلمين بشهر رمضان: ربنا يجعل كل أيامنا أعياد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظة قداسته فى كنيسة القديسة الملكة هيلانة بالمعادى والتى دشنها قداسته اليوم، وصلى قداس عيد الصليب فيها. وقال قداسة البابا فى تهنئة: "أنتهز الفرصة أن أهنئ إخوتنا المسلمين بصوم رمضان القادم، الذى يأتى بعد ثلاثة أو أربعة أيام". واختتم: "ربنا يجعل كل أيامنا أعياد وكلنا كمصريين فرحانين ببلادنا وأرضنا وبكنائسنا وبجوامعنا، وبحياتنا كلنا، الحياة المقدسة التى نعيشها وتميز مصر بين كل دول العالم، ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم ودائمًا فرحانين".

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