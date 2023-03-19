الحكومة: لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن وقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيدا للنفقات.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيدا للنفقات، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة"، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن، بشكل مجانى بالكامل دون تحميلهم أى أعباء مادية.

مُوضحةً أن المبادرة نجحت فى إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها فى يوليو عام 2018 وحتى الآن، مُناشدةً المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التى تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عبر الرابط التالى: "wlms.smcegy.com"، أو تقديم الاستفسارات والبيانات اللازمة عبر الخط الساخن للمبادرة "15300".

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة "mohp.gov.eg"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".