تعرف على موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 12:30 مساءً -

يستضيف منتخب مصر باستاد القاهرة الدولي منتخب مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا. وبعد بداية متواضعة للغاية للفراعنة فى التصفيات، ورغم الفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبد الفراعنة هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا فى إقالة المدرب إيهاب جلال.

وحدد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 26 مارس الجارى موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من نفس الشهر.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إثيوبيا - 3 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

غينيا - 3 نقاط

مصر - 3 نقاط

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.