أخبار مصرية

الداخلية تعلن التشغيل التجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان أخميم و15 مايو.. قريبا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 12:30 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم التشغيل التجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل (العاشر من رمضان "بالشرقية" – أخميم الجديدة "سوهاج" - 15 مايو "القاهرة")، قريباً كبديل لعدد من السجون.

 

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم توجيه الدعوة للمسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، للإطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى، من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا