وزيرة التضامن تشهد حفل إطلاق مؤسسة الابتكار من أجل التنمية بحضور رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 12:29 مساءً - القباج:تحية لنساء مصر في كافة الأزمنة لأن نساء مصر هن المكافحات المبدعات يخترعن حلولًا ابتكارية ضد أي تحدى يقف ضدهن.

- دور المرأة مهم جدًا لتحفيز وتعبئة روح الابتكار للأجيال القادمة.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق مؤسسة الابتكار من أجل التنمية " WOMENOVATION "، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأى العام " بصيرة"، والفنانة شيرين رضا، والسيدة عزة فهمي مصممة المجوهرات العالمية، والسيدة ندى أكرم مصممة أزياء، والسيدة داليا سالم مصممة تصميمات تحقق الاستدامة، والسيدة لبني هلال رئيس مؤسسة الابتكار من أجل التنمية، والاستاذ وليد عثمان مدير مؤسسة الابتكار من أجل التنمية، ولفيف من الشخصيات العامة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لجميع نساء مصر في كافة الأزمنة، وذلك لأن نساء مصر هن المكافحات، وهن المبدعات يقفن لاختراع حلول ابتكارية ضد أي تحدى يقف ضدهن، موجهة في الوقت ذاته التحية لكل رجل يقدر جمال المرأة ودورها ويدعمها ويطوره، فالمرأة التي تنجح بالجمال والابتكار يعود الأمر بالنفع على أسرتها.

وأكدت القباج أن الجمال عرف على مدار تاريخ مصر منذ الفراعنة والكتابة الهيروغليفية وصوت القرآن الكريم، وترانيم الكنائس، كما هناك جزء كبير من الابتكار يعود إلى الماضي، ويجب أن نربط بين الأصالة والمعاصرة، كما أن الابتكار يثقل بالحداثة والابتكار له سمة التراكم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور المرأة مهم جدًا لتحفيز وتعبئة روح الابتكار للأجيال القادمة، مشددة على أننا في الوقت الحالي أصبحنا نرى حرفًا غريبة وناجحة، وهذا أمر مهم لأن الأبناء لديهم جرأة التغيير.

وأشارت القباج إلى أن الابتكار حق من حقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي تنفذ ريادة الأعمال، وتنفذ برامج تتعلق بالابتكار وعلاقته بالتنشئة والتمكين الاقتصادي وموارد البيئة المتاحة، كما نعمل على الاستفادة من كبار السن، وكذلك اكتشاف المواهب في مؤسسات الرعاية فلدينا كورال أبناء مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي الحضور لزيارة معرض " ديارنا عربية" بمول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر، خاصة أن تلك المعارض تعتمد على الأسر المنتجة والحفاظ على التراث.