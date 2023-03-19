جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبرى ثروت" وذلك من الساعة العاشرة مساء غد الإثنين وحتى الساعة الثامنة صباح بعد غد الثلاثاء.





وأرجعت الشركة - فى بيان لوزارة الإسكان - سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثانى من القطاع الأوسطى، الأمر الذى يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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